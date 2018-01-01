Гвинет Пэлтроу занялась продажей кофейных клизм для глубокого очищения организма
Актриса продолжает развивать свой бизнес
Гвинет Пэлтроу последнее время все реже появляется на широких экранах, зато бизнес актрисы стремительно развивается. Звезда владеет интернет-магазином товаров для здорового образа жизни.
Предлагаемый ассортимент может показаться многим довольно странным, а некоторые товары профессионалы и вовсе считают опасными для жизни!
Вчора, 10:01
Розсилка
Актриса продолжает развивать свой бизнес
Гвинет Пэлтроу последнее время все реже появляется на широких экранах, зато бизнес актрисы стремительно развивается. Звезда владеет интернет-магазином товаров для здорового образа жизни.
Предлагаемый ассортимент может показаться многим довольно странным, а некоторые товары профессионалы и вовсе считают опасными для жизни!
Так, недавно на сайте появилась новинка: кофейная клизма. Создатели этого девайса утверждают, что он способствует глубокому очищению организма. Более того, кишечник в ходе эксплуатации этого изделия будет заполняться органическим кофе.
Многие диетологи и врачи утверждают, что подобный способ очищения может нанести существенный вред здоровью. Сама же Гвинет предпочитает никак не комментировать негативные комментарии в адрес своей продукции.