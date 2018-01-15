Козловский с криком радикально изменил имидж
- Вчора, 15:13
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Розсилка
Виталий Козловский
Артист неожиданно сбрил бороду, записав весь процесс на камеру
Популярный украинский певец Виталий Козловский, опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором показывается процесс сбривания бороды, пишет «Главком».
«Привет всем. Настало историческое событие – я буду сбривать свою бороду», - говорит артист в самом начале ролика.
Он эмоционально комментировал каждый этап своего перевоплощения. «Удивительные ощущения. Голая щека! Прощай, бородушка», - сказал он, когда посыпались первые волосы с левой щеки.
Правда, музыкант не показал поклонникам конечный результат своего бритья. Это вызвало негодование его поклонников. Кроме того, многие из них остались недовольны тем, то певец изменил имидж.