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    Козловский с криком радикально изменил имидж

    Артист неожиданно сбрил бороду, записав весь процесс на камеру
    Популярный украинский певец Виталий Козловский, опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором показывается процесс сбривания бороды, пишет «Главком». «Привет всем. Настало историческое событие – я буду сбривать свою бороду», - говорит артист в самом начале ролика. Он эмоционально комментировал каждый
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 15:13
    • Розсилка
    Виталий Козловский
    Виталий Козловский

    Артист неожиданно сбрил бороду, записав весь процесс на камеру

    Популярный украинский певец Виталий Козловский, опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором показывается процесс сбривания бороды, пишет «Главком».

    «Привет всем. Настало историческое событие – я буду сбривать свою бороду», - говорит артист в самом начале ролика.

    Он эмоционально комментировал каждый этап своего перевоплощения. «Удивительные ощущения. Голая щека! Прощай, бородушка», - сказал он, когда посыпались первые волосы с левой щеки.

    Правда, музыкант не показал поклонникам конечный результат своего бритья. Это вызвало негодование его поклонников. Кроме того, многие из них остались недовольны тем, то певец изменил имидж.

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