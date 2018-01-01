Супермодель Белла Хадид восхитила луком в стиле 60-х

Одна из самых востребованных моделей появилась на вечеринке в потрясающем образе

Белла Хадид любит и умеет произвести впечатление своими образами. Ей всегда удается оказаться в центре внимания, благодаря отменному стилю. На днях модель в очередной раз собрала на себе восхищенные взгляды, появившись в потрясающем образе на вечеринке в честь дня рождения матери, Иоланды Хадид. Для



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Одна из самых востребованных моделей появилась на вечеринке в потрясающем образе

Белла Хадид любит и умеет произвести впечатление своими образами. Ей всегда удается оказаться в центре внимания, благодаря отменному стилю. На днях модель в очередной раз собрала на себе восхищенные взгляды, появившись в потрясающем образе на вечеринке в честь дня рождения матери, Иоланды Хадид.

Для выхода в свет Белла выбрала алый кожаный тренч смелой длины. Наряд продемонстрировал ее стройные длинные ноги, на которых красовались белоснежные сапожки до колен. Волосы модель собрала в высокий хвост и предпочла натуральный макияж. Получился превосходный образ в стиле 60-х годов.

Scotch сообщал о том, что Ранеесообщал о том, что супермодель закрутила роман с баскетболистом Джорданом Кларксоном. Однако на день рождения своей матери Белла приехала без возлюбленного.

Джерело: graziamagazine.ru