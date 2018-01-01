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    Супермодель Белла Хадид восхитила луком в стиле 60-х

    Одна из самых востребованных моделей появилась на вечеринке в потрясающем образе
    Белла Хадид любит и умеет произвести впечатление своими образами. Ей всегда удается оказаться в центре внимания, благодаря отменному стилю. На днях модель в очередной раз собрала на себе восхищенные взгляды, появившись в потрясающем образе на вечеринке в честь дня рождения матери, Иоланды Хадид. Для
    • Вчора, 14:03
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    Одна из самых востребованных моделей появилась на вечеринке в потрясающем образе

    Белла Хадид любит и умеет произвести впечатление своими образами. Ей всегда удается оказаться в центре внимания, благодаря отменному стилю. На днях модель в очередной раз собрала на себе восхищенные взгляды, появившись в потрясающем образе на вечеринке в честь дня рождения матери, Иоланды Хадид.

    Для выхода в свет Белла выбрала алый кожаный тренч смелой длины. Наряд продемонстрировал ее стройные длинные ноги, на которых красовались белоснежные сапожки до колен. Волосы модель собрала в высокий хвост и предпочла натуральный макияж. Получился превосходный образ в стиле 60-х годов.

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    Супермодель Белла Хадид восхитила луком в стиле 60-х
    Супермодель Белла Хадид восхитила луком в стиле 60-х

    Ранее Scotch сообщал о том, что супермодель закрутила роман с баскетболистом Джорданом Кларксоном. Однако на день рождения своей матери Белла приехала без возлюбленного.

    Джерело: graziamagazine.ru

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