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    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь

    Мать семерых детей за три года довела свою фигуру до модельных форм
    43-летняя Джессику Анслоу, которая живет в штате Юте (США), прославила в Instagram благодаря своей внешности. Она родила семерых детей и сейчас добилась такой же фигуры, как у ее 23-летней дочери. Своего первенца она родила в 19 лет. После родов она очень растолстела. Несмотря на это она не прилагала особых усилий для того, чтобы исправить свою
    • Вчора, 11:59
    • Розсилка
    Джессика Энслоу
    Джессика Энслоу

    Мать семерых детей за три года довела свою фигуру до модельных форм

    43-летняя Джессику Анслоу, которая живет в штате Юте (США), прославила в Instagram благодаря своей внешности. Она родила семерых детей и сейчас добилась такой же фигуры, как у ее 23-летней дочери.

    Своего первенца она родила в 19 лет. После родов она очень растолстела. Несмотря на это она не прилагала особых усилий для того, чтобы исправить свою фигуру. Лишь три года назад она решила в корне изменить свой образ жизни. Джессика отказалась от фастфуда и стала по три раза в неделю посещать спортзал.

    Многие комментаторы удивляются, как женщине удается настолько хорошо следить за собой и при этом ухаживать за всей семьей. Она объясняется это тем, что ухаживать за маленькими детьми ей помогают бабушки, дедушки, муж, а также старшие дети.

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    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь
    43-летняя американка родила семь детей и выглядит, как ее 23-летняя дочь

    На данный момент у женщины в Instagram набралось уже 125 тыс. подписчиков. Многие из них отмечают, что Джессика стала для них примером для подражания.

    Джерело: Сегодня

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