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    Дженнифер Лопес примеряла стильный образ за $2,2 тыс.

    48-летняя артистка появилась в эффектном наряде
    Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в танцевальном шоу World Of Dance, специально для которого примеряла эффектный наряд. Розовая блуза с цветком и золотистые штаны с блестками были выпущены брендом Gucci. Стоимость такого наряда достигает $2,2 тыс. Этот наряд артистка дополнила вычурной прической, серьгами-кольцами и
    • Вчора, 14:32
    • Розсилка
    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    48-летняя артистка появилась в эффектном наряде

    Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в танцевальном шоу World Of Dance, специально для которого примеряла эффектный наряд. Розовая блуза с цветком и золотистые штаны с блестками были выпущены брендом Gucci.

    Стоимость такого наряда достигает $2,2 тыс. Этот наряд артистка дополнила вычурной прической, серьгами-кольцами и серебристыми босоножками.

    Как известно, в последние момент 48-летняя певица редко снимается в кино и больше времени уделяет музыкальным выступлениям, а также участию в телепроектах и фотосессиям. Сейчас она состоит в отношениях со спортсменом Алексом Родригесом.

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    Дженнифер Лопес примеряла стильный образ за $2,2 тыс.
    Дженнифер Лопес примеряла стильный образ за $2,2 тыс.
    Дженнифер Лопес примеряла стильный образ за $2,2 тыс.
    Дженнифер Лопес примеряла стильный образ за $2,2 тыс.

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    Джерело: Сегодня

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