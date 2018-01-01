Дженнифер Лопес примеряла стильный образ за $2,2 тыс.

48-летняя артистка появилась в эффектном наряде

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в танцевальном шоу World Of Dance, специально для которого примеряла эффектный наряд. Розовая блуза с цветком и золотистые штаны с блестками были выпущены брендом Gucci. Стоимость такого наряда достигает $2,2 тыс. Этот наряд артистка дополнила вычурной прической, серьгами-кольцами и



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Дженнифер Лопес

48-летняя артистка появилась в эффектном наряде

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в танцевальном шоу World Of Dance, специально для которого примеряла эффектный наряд. Розовая блуза с цветком и золотистые штаны с блестками были выпущены брендом Gucci.

Стоимость такого наряда достигает $2,2 тыс. Этот наряд артистка дополнила вычурной прической, серьгами-кольцами и серебристыми босоножками.

Как известно, в последние момент 48-летняя певица редко снимается в кино и больше времени уделяет музыкальным выступлениям, а также участию в телепроектах и фотосессиям. Сейчас она состоит в отношениях со спортсменом Алексом Родригесом.

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Джерело: Сегодня