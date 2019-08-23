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    Победитель украинского Х-фактора женился на российской актрисе

    • Розсилка
    Победитель украинского Х-фактора женился на российской актрисе
    instagram.com/nastyavanya

    О своем романе молодые люди не сильно распространялись, однако в начале июня они сообщила поклонникам о грядущей свадьбе

    Известный украинский музыкант и актер Вячеслав Онищенко, который стал победителем девятого сезона проекта «Х-фактор», женился на популярной российской актрисе Анастасии Ивановой, которая знакома зрителям по роли Юли Семакиной в сериале «Универ».

    Вячеслав Онищенко – киевский актер театра Золотые ворота, а также участник дуэта ZBS Band, с которым он завоевал победу в девятом сезоне проекта Х-фактор. 

    Ему всего 24 года, и он номинировался на Киевской Пекторали за лучший актерский дебют в 2015 году. 

    Снялся в таких фильмах как: «С волками жить», «За три дня до любви», «Два берега надежды», «Цветы жизни», «Тот, кто не спит», «Центральная больница», «Возвращение Мухтара» и других.

    Анастасия Иванова – российская актриса, которой в мае исполнилось 28 лет. Родилась и выросла в Волгограде, в семье известного футболиста. Сейчас активно снимается как в российских проектах, так и в украинских. Кроме популярного сериала «Универ», снялась также в фильмах «Путешествие к центру души», «Последний бой», «По праву любви», «Наследница поневоле» и других.

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    Расписались молодожены в одном из ЗАГСов города Волгограда.

    Джерело: stb.ua

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