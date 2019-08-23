Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах



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Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Instagram

Актер и певец поженились во второй раз в Париже

23-летняя Софи Тернер поделилась снимками отдыха с 29-летним Джо Джонасом. Пара снимает виллу стоимостью $28 тысяч за ночь.

Звезда сериала «Игры престолов» находится в свадебном путешествии на Мальдивах. Молодожены арендовали роскошные апартаменты и проводят время, купаясь в океане и загорая на пляже.

Оба артиста показали кадры с их медового месяца. Джонас опубликовал фотографию жены в нежно-розовом слитном купальнике. Актриса лежит на сетке для загара - она не накрашена, волосы собраны в хвост. Из украшений на Софи красивое обручальное кольцо, солнцезащитные очки подобраны в тон купальнику.

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