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    Шоу-биз

    Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах

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    <p>Софи Тернер и Джо Джонас</p> <p>Фото: Instagram</p> - Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах

    Софи Тернер и Джо Джонас

    Фото: Instagram

    Актер и певец поженились во второй раз в Париже

    23-летняя Софи Тернер поделилась снимками отдыха с 29-летним Джо Джонасом. Пара снимает виллу стоимостью $28 тысяч за ночь.

    Звезда сериала «Игры престолов» находится в свадебном путешествии на Мальдивах. Молодожены арендовали роскошные апартаменты и проводят время, купаясь в океане и загорая на пляже.

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    Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах
    Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах
    Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах
    Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах
    Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах
    Софи Тернер и ее муж показали красивые кадры с медового месяца на Мальдивах
    Фото: Instagram

    Оба артиста показали кадры с их медового месяца. Джонас опубликовал фотографию жены в нежно-розовом слитном купальнике. Актриса лежит на сетке для загара - она не накрашена, волосы собраны в хвост. Из украшений на Софи красивое обручальное кольцо, солнцезащитные очки подобраны в тон купальнику.

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    актриса актер Иракли Макацария
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