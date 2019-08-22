Софию Ротару заподозрили в романе с молодым музыкантом
Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой
В последнее время поклонники 72–летней звезды обратили внимание на то, что артистка буквально расцвела и стала выглядеть гораздо моложе своего возраста. Не исключено, что «молодильным средством» для Софии Михайловны стал молодой бойфренд. Это певец, бывший солист группы «Турбомода» Александр Попов.
Александр является также бывшим возлюбленным российской певицы Татьяны Булановой. Сам певец никогда не скрывал своего восхищения Ротару, более того, он как-то заявил, что любит Софию Михайловну с детства. Пару лет назад даже сделал артистке предложение. И разница в 33 года его не смущает.
«Я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!», – рассказывал ранее журналистам певец.
Во время недавнего концерта 72-летней певицы в Беларуси Саша сделал с ней совместное фото и поделился им на своей странице в Instagram.
«Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки... Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего! София Ротару», – подписал фотографию с Софией Попов.
Но ни певец, на сама София Ротару никаких комментариев насчет возможных отношений пока не дают.
Джерело: sobesednik.ru