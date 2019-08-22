Софию Ротару заподозрили в романе с молодым музыкантом



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Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой

В последнее время поклонники 72–летней звезды обратили внимание на то, что артистка буквально расцвела и стала выглядеть гораздо моложе своего возраста. Не исключено, что «молодильным средством» для Софии Михайловны стал молодой бойфренд. Это певец, бывший солист группы «Турбомода» Александр Попов.

instagram.com/sashapopov911

Александр является также бывшим возлюбленным российской певицы Татьяны Булановой. Сам певец никогда не скрывал своего восхищения Ротару, более того, он как-то заявил, что любит Софию Михайловну с детства. Пару лет назад даже сделал артистке предложение. И разница в 33 года его не смущает.

instagram.com/sashapopov911

«Я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!», – рассказывал ранее журналистам певец.

Во время недавнего концерта 72-летней певицы в Беларуси Саша сделал с ней совместное фото и поделился им на своей странице в Instagram.

instagram.com/sashapopov911

«Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки... Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего! София Ротару», – подписал фотографию с Софией Попов.

Но ни певец, на сама София Ротару никаких комментариев насчет возможных отношений пока не дают.





Джерело: sobesednik.ru