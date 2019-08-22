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    Шоу-биз

    Софию Ротару заподозрили в романе с молодым музыкантом

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    Софию Ротару заподозрили в романе с молодым музыкантом
    teleprogramma.pro

    Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой

    В последнее время поклонники  72–летней звезды обратили внимание на то, что артистка буквально расцвела и стала выглядеть гораздо моложе своего возраста. Не исключено, что «молодильным средством» для Софии Михайловны стал молодой бойфренд. Это певец, бывший солист группы «Турбомода» Александр Попов.

    ____11.09.10
    instagram.com/sashapopov911

    Александр является также бывшим возлюбленным российской певицы Татьяны Булановой. Сам певец никогда не скрывал своего восхищения Ротару, более того, он как-то заявил, что любит Софию Михайловну с детства. Пару лет назад даже сделал артистке предложение. И разница в 33 года его не смущает.

    ____11.09.02_01
    instagram.com/sashapopov911

    «Я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!», – рассказывал ранее журналистам певец. 

    Во время недавнего концерта 72-летней певицы в Беларуси Саша сделал с ней совместное фото и поделился им на своей странице в Instagram. 

    ____10.33.03
    instagram.com/sashapopov911

    «Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки... Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего! София Ротару», – подписал фотографию с Софией Попов.

    Но ни певец, на сама София Ротару никаких комментариев насчет возможных отношений пока не дают. 


    Джерело: sobesednik.ru

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