Модель из Днепра поделилась эротическим фото на мосту, не дожидаясь конца ремонта
Ню-модель Анна Минюкова, получившая известность как asi_mikovich, продолжает подогревать интерес к Новому мосту в Днепре - и заодно к себе
Днепрянка прославилась после того, как своеобразно поддержала мэра города Бориса Филатова в его споре с Владимиром Зеленским.
Напомним, в Днепре ремонтируется мост, и если строители успеют в срок (14 сентября), то девушка пообещала сфотографироваться на нем без одежды. Кстати, если объект не сдадут вовремя, то тогда, по условиям пари с президентом, Борис Филатов уйдет с поста мэра.
Однако Анна не стала дожидаться срока окончания пари и уже начала распалять воображение поклонников и ремонтников, обнажаясь по частям.
Первую часть тела, которую обнажила модель, сфотографировавшись на мосту, уже можно увидеть в ее Instagram.
«Контролирую работы», - подписала фотографию девушка.
В комментариях Аню назвали «самым лучшим инженером на планете» и «крепким хозяйственником».
С другой стороны, возникла теория, что так, малой кровью, asi_mikovich хочет отделаться от полноценной ню-съемки 15 сентября. Приходит на мост, отвлекает строителей, те любуются девушкой, забывают о работе и в итоге не успеют к сроку.
«Она теперь будет постепенно раздеваться к 14-му сентября?» - предположили в соцсетях.
Джерело: kp.ua