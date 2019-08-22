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    Модель из Днепра поделилась эротическим фото на мосту, не дожидаясь конца ремонта

    • Розсилка
    Модель из Днепра поделилась эротическим фото на мосту, не дожидаясь конца ремонта
    instagram.com/asi_mikovich

    Ню-модель Анна Минюкова, получившая известность как asi_mikovich, продолжает подогревать интерес к Новому мосту в Днепре - и заодно к себе

    Днепрянка прославилась после того, как своеобразно поддержала мэра города Бориса Филатова в его споре с Владимиром Зеленским.

    Напомним, в Днепре ремонтируется мост, и если строители успеют в срок (14 сентября), то девушка пообещала сфотографироваться на нем без одежды. Кстати, если объект не сдадут вовремя, то тогда, по условиям пари с президентом, Борис Филатов уйдет с поста мэра.

    Однако Анна не стала дожидаться срока окончания пари и уже начала распалять воображение поклонников и ремонтников, обнажаясь по частям.

    Первую часть тела, которую обнажила модель, сфотографировавшись на мосту, уже можно увидеть в ее Instagram.

    ____11.15.11
    instagram.com/asi_mikovich

    «Контролирую работы», - подписала фотографию девушка.

    В комментариях Аню назвали «самым лучшим инженером на планете» и «крепким хозяйственником».

    С другой стороны, возникла теория, что так, малой кровью, asi_mikovich хочет отделаться от полноценной ню-съемки 15 сентября. Приходит на мост, отвлекает строителей, те любуются девушкой, забывают о работе и в итоге не успеют к сроку.

    «Она теперь будет постепенно раздеваться к 14-му сентября?» - предположили в соцсетях.

    Джерело: kp.ua

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