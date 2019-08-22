Камалию обвиняют в преступлении: чем для певицы обернулся отдых в дельфинарии



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Камалия устроила себе и своим детям дельфинотерапию

Во время отдыха в Мармарисе, Турция, артистка вместе с дочками посетили местный дельфинарий, где поплавали вместе с дельфинами. Фотографиями певица поделилась в Instagram.

«Смотрите наше взаимодействие с дельфином Джонасом в Мармарисе. Это было действительно весело. Мы обязательно повторим это снова», - прокомментировала фото Камалия.

Вероятно, артистка не знала, что защитники животных резко осуждают дельфинарии и называют это издевательством над дельфинов.

Несмотря на очень милые фото Камалии с девочками и их радостные эмоции, некоторые комментаторы назвали эти развлечения преступлением.

«Да, девочкам понравилось, видно, однако жаль животных, которые живут в неволе», «дельфинарий - это тюрьма для дельфинов. Они не живут и полгода своей жизни в тех условиях. Их воруют маленькими из моря у матерей, потом жестоко тренируют и потом они умирают, так никогда не пожив на свободе. Это каторга, придуманная для развлечения людей. Не стоит туда возвращаться и, тем более, поддерживать такого рода развлечения. Это насилие над волей живого и разумного существа», «Камалия, вы очень умная женщина и, конечно, поймете, что рекламировать дельфинария - преступление», - пишут подписчики звезды.

Джерело: tsn.ua