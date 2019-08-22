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    Капри, Сицилия, Амалфи: где и как отдыхают подружки Саша Червоненко и Зоя Литвин

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    Капри, Сицилия, Амалфи: где и как отдыхают подружки Саша Червоненко и Зоя Литвин
    instagram.com/zoya_lyt

    Древние подружки Саша Червоненко и Зоя Литвин устроили себе девичью отпуск в самых живописных уголках Италии

    Капри, Сицилия, Амалфи и другие курорты послужили фоном для фото красавиц на отдыхе.

    В своих Instagram жена бизнесмена Василия Хмельницкого и дочь бывшего губернатора и министра Евгения Червоненко выложили только скромные фото в различных лугах. А вот фотографий в купальниках от девушек не дождались. Зато Зоя и Саша пофотографировались с лимонами.

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    instagram.com/sasha_ch13
    instagram.com/zoya_lyt
    instagram.com/zoya_lyt
    instagram.com/zoya_lyt
    instagram.com/sasha_ch13
    instagram.com/zoya_lyt
    instagram.com/zoya_lyt
    instagram.com/sasha_ch13
    instagram.com/sasha_ch13

    Напомним, Зоя Литвин давно считается одной из самых красивых светских дам. Для одних она - икона стиля, для других - добрая благотворительница, для третьих - избалованная жена олигарха. Как бы там ни было, эта женщина достойна внимания.

    Она - жена Хмельницкого Василия, известного в столице бизнесмена и депутата. Несмотря на то, что муж старше нее аж на 20 лет, они создают впечатление счастливой пары.

    Познакомились Зоя Литвин и Василий Хмельницкий на международном фестивале «Дни Украины во Франции». В то время девушка работала моделью.

    Мужчина сразу ее заметил и предложил строить отношения, но Зоя отказала. Через полтора года они увиделись на каком-то светском мероприятии снова. На этот раз бизнесмен таки добился расположения красавицы.

    Джерело: tabloid.pravda.com.ua

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