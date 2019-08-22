Капри, Сицилия, Амалфи: где и как отдыхают подружки Саша Червоненко и Зоя Литвин



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instagram.com/zoya_lyt

Древние подружки Саша Червоненко и Зоя Литвин устроили себе девичью отпуск в самых живописных уголках Италии

Капри, Сицилия, Амалфи и другие курорты послужили фоном для фото красавиц на отдыхе.

В своих Instagram жена бизнесмена Василия Хмельницкого и дочь бывшего губернатора и министра Евгения Червоненко выложили только скромные фото в различных лугах. А вот фотографий в купальниках от девушек не дождались. Зато Зоя и Саша пофотографировались с лимонами.

Напомним, Зоя Литвин давно считается одной из самых красивых светских дам. Для одних она - икона стиля, для других - добрая благотворительница, для третьих - избалованная жена олигарха. Как бы там ни было, эта женщина достойна внимания.

Она - жена Хмельницкого Василия, известного в столице бизнесмена и депутата. Несмотря на то, что муж старше нее аж на 20 лет, они создают впечатление счастливой пары.

Познакомились Зоя Литвин и Василий Хмельницкий на международном фестивале «Дни Украины во Франции». В то время девушка работала моделью.

Мужчина сразу ее заметил и предложил строить отношения, но Зоя отказала. Через полтора года они увиделись на каком-то светском мероприятии снова. На этот раз бизнесмен таки добился расположения красавицы.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua