Молоденькую любовницу Павлика заподозрили в беременности



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instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик решился на откровенное признание по поводу своей молодой возлюбленной, которая младше его на 28 лет

Виктор Павлик наконец решил раскрыть все карты относительно своей возлюбленной и рассказать когда свадьба и дети. Стоит напомнить, что совсем недавно они появились на обложке глянцевого журнала.

instagram.com/repyahovakate

Сама же Екатерина не устает делиться совместными фото с Павликов и показала фанатам снимки с их совместного отдыха. В недавнем своем интервью на украинском канале Павлик рассказал зрителям об их дальнейших планах и ответил на вопрос как относится к хейтерам.

Так, многие не поддерживают их союз и высказывают свое мнение, что это только хороший пиар-ход. По мнению Павлика это не соответствует действительности, а вот его возлюбленная даже пытается оправдаться в глазах фанатов и отвечает им на их сообщения. Многие говорят о том, что Екатерина хочет использовать имя Павлика в своих целях и не любит искренне украинского артиста.

«Я свои даже не читаю. А она читает, плачет, отписывается, пытается как-то с ними переписываться. Я говорю: «Куда? Это только подогревает их». Я считаю, что люди, которые пишут негатив, они сами себя не нашли в жизни. Поэтому не видят бревно в своем глазу, но замечают занозы в чужом», – комментирует Виктор Павлик.

Вместе Екатерина и Виктор уже 4 года. Разница в возрасте совершенно не смущает пару. А вот чего не знает народный артист, так это когда сыграет свою четвертую свадьбу. Она пока не планируется, но обсуждается, в отличие от рождения детей.

«Ей 25, мне 53, получается разница в возрасте 28 лет, – говорит артист. – Катя понимает, если она забеременеет и будет рожать – все, она не сможет со мной ездить дальше. А она сейчас живет тем, что ездит постоянно. Поэтому нас устраивает такая жизнь, как есть».

Джерело: rbc.ua