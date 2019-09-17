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    Фото

    Популярная телеведущая показала впечатляющие фотографии с отдыха в Исландии

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    Популярная телеведущая показала впечатляющие фотографии с отдыха в Исландии
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    Вместо возможности понежиться на палящем солнце, Ольга Грицик предпочла проведение долгожданного отпуска в прохладной островной Исландии

    «Мы в дороге почти 12 часов и намотали около 400 км. Посмотрели и вулкан, и океан, и котиков. Гид Никита упорно везет нас дальше, потому что это невозможно не увидеть. В реке – талая вода с ледников. Просто отсюда она течет в краны окружающих городков, ее очищают только от механического мусора. Кстати, воду здесь вообще можно пить – хоть из реки, хоть из крана. Очень удобно», – делится впечатлениями Ольга Грицик.

    Ведущая показала фотографии вулканического озера Керид, глубина которого достигает 55 метров, а ширина – 177 метров.

    Также она успела посетить Национальный парк Тингвеллир, легендарное место, где снимались «Игры престолов».

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    «Несколько веков назад так выглядел местный парламент. Викинги на своих лошадях съезжались сюда – на перекресток всех дорог, чтобы поговорить про жизнь и дела. Ну и да, здесь проходит тектонический разлом между Северной Америкой и Европой», – рассказывает ведущая.

    Джерело: segodnya.ua

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