Собчак оскорбила чувства верующих на собственной свадьбе

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instagram.com/xenia_sobchak

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Это было громкое торжество, которое не могло обойти стороной публику

Национал-консервативное движение России подало в Генпрокуратуру РФ заявление против Ксении Собчак. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Главной причиной иска стал скандальный перформанс Ксении Собчак, который она устроила на свадьбе, исполнив эротический танец на сцене в очень откровенном наряде.

В «НКД» акцентировали внимание на том, что во время этого выступления «нагло и бессовестно попирались» христианские ценности в целом, и религиозные символы в частности.

Действо началось после того, как Собчак в накидке и в сопровождении шоу-балета вышла на сцену, присела на колени под музыку и внезапно исполнила кавер-версию хита Ирины Аллегровой «Войди в меня». Пение сопровождалось характерным придыханием и звуковыми эффектами. Переглянути цей допис в Instagram Короче! Вы лучшие!!! @boscoceremony- наши наряды,кейтеринг и главное-Волшебная Ночь в Музее @lidseventhouse-розы розы розы @we_production_ @EVGENIYA_BESPALAYA -все наполнение и исполнение @mlevchuk видео Люблю всех!!!! Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Вер 2019 р. о 6:14 PDT

Затем танцоры помогли снять ведущей мантию и она осталась в одном корсете, красной подвязке на ноге, лаковых сапогах и устроила эротический перформанс, принимая призывные и сексуальные позы на сцене.

В конце номера к журналистке вывели несколько ошарашенного жениха Константина Богомолова. Его уложили рядом с Собчак на кровать, а затем молодожены страстно поцеловались.

На фоне этого новая волна возмущения поднялась и в связи с венчанием Собчак и Богомолова в храме. Кроме того, что официально ранее разведенным христианам запрещено повторно венчаться, теперь Собчак обвиняют и в том, что она намеренно обманула служителей церкви, «представившись нравственным человеком».