Собчак оскорбила чувства верующих на собственной свадьбе
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Это было громкое торжество, которое не могло обойти стороной публику
Национал-консервативное движение России подало в Генпрокуратуру РФ заявление против Ксении Собчак. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.
Главной причиной иска стал скандальный перформанс Ксении Собчак, который она устроила на свадьбе, исполнив эротический танец на сцене в очень откровенном наряде.
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Режиссер @evgeniya_bespalaya и координатор такого ответственного мероприятия -роль крайне важная! Я отказалась от всех светских организаторов в пользу девушки,в которую поверила всем сердцем, и это доверие она ни разу не подвела! Хочу сказать Жене @evgeniya_bespalaya огромное спасибо за вооплощение всех наших безумных идей,от которых вначале у тебя округлились глаза. Особенно от фразы «Свадебную традицию подорвать можно только изнутри» ))) Мы теперь твои фанаты,и всем кто хочет классного,исполнительного и четкого человека рядом в самый ответственный момент-отчаянно рекомендую дримтим команду: Декоратор: @lidseventhouse Свадебный организатор: @we_production_ @EVGENIYA _BESPALAYA Видеосаппорт: @mlevchuk. #дайбогневпоследнийраз !!!
В «НКД» акцентировали внимание на том, что во время этого выступления «нагло и бессовестно попирались» христианские ценности в целом, и религиозные символы в частности.
Затем танцоры помогли снять ведущей мантию и она осталась в одном корсете, красной подвязке на ноге, лаковых сапогах и устроила эротический перформанс, принимая призывные и сексуальные позы на сцене.
В конце номера к журналистке вывели несколько ошарашенного жениха Константина Богомолова. Его уложили рядом с Собчак на кровать, а затем молодожены страстно поцеловались.
На фоне этого новая волна возмущения поднялась и в связи с венчанием Собчак и Богомолова в храме. Кроме того, что официально ранее разведенным христианам запрещено повторно венчаться, теперь Собчак обвиняют и в том, что она намеренно обманула служителей церкви, «представившись нравственным человеком».