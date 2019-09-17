Невеста Павлика показала, что готовит возлюбленному на обед
В конце июня стало известно, что 53-летний украинский певец Виктора Павлик уже давно встречается со своей 25-летней концертной директоркой Екатериной Репяховой
С тех пор внимание СМИ приковано к 25-летней Екатерине Репяховой, которая вместе с возлюбленным уже успела стань звездой глянцев.
Екатерина Репяхова опубликовала в своем Instagram новое видео. Запись появилась в сторис у концертной директорки Виктора Павлика. На видео девушка сняла кастрюлю супа, который крепко кипит на плите. По видимому, Екатерина приготовила это блюдо сама.
Подкрепившись дома, пара, очевидно, отправилась на концерт, так как после сторис с супом, Екатерина опубликовала несколько видео с выступления своего жениха Павлика на фестивале Solomafest.
Чуть позже Екатерина опубликовала в профиле видео с полным выступлением Виктора Павлика с бэндом на сцене.
Джерело: clutch.ua