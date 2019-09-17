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    Невеста Павлика показала, что готовит возлюбленному на обед

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    Невеста Павлика показала, что готовит возлюбленному на обед
    glamurchik.tochka.net

    В конце июня стало известно, что 53-летний украинский певец Виктора Павлик уже давно встречается со своей 25-летней концертной директоркой Екатериной Репяховой

    С тех пор внимание СМИ приковано к 25-летней Екатерине Репяховой, которая вместе с возлюбленным уже успела стань звездой глянцев. 

    Екатерина Репяхова опубликовала в своем Instagram новое видео. Запись появилась в сторис у концертной директорки Виктора Павлика. На видео девушка сняла кастрюлю супа, который крепко кипит на плите. По видимому, Екатерина приготовила это блюдо сама. 

    ldssjbhrx9d9ltqr4ihddlmplrm23eztcakgeodt.
    instagram.com/repyahovakate

    Подкрепившись дома, пара, очевидно, отправилась на концерт, так как после сторис с супом, Екатерина опубликовала несколько видео с выступления своего жениха Павлика на фестивале Solomafest. 

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate
    instagram.com/repyahovakate

    Чуть позже Екатерина опубликовала в профиле видео с полным выступлением Виктора Павлика с бэндом на сцене. 

    Джерело: clutch.ua

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