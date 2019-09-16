Джамала поделилась мотивирующим напутствием: трогательные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/jamalajaaa

Джамала неоднократно признавалась о том, что ее сыночек Эмир-Рахман не только самый главный мамин поклонник, но и ее мотивация, придающая сил двигаться вперед

Артистка всегда умиляет поклонников появлением на страничке в Instagram с ребенком. В кадре звездная мама выглядит счастливой и непринужденной.

На новом фото Джамала позировала в компании Эмира-Рахмана, который увлеченно изучал игрушку. Певица с улыбкой наблюдала за мальчиком и буквально светилась от переполняющий эмоций. На Джамале – обтягивающая кофточка со спущенной линией плеча и рукавом три четверти. Волосы идеально гладко уложены на прямой пробор, макияж – максимально естественный.

instagram.com/jamalajaaa

«Как утро начнешь, так и день проведешь. Вот прямо сейчас улыбнитесь, обнимите своих родных, приготовьте чашку ароматного кофе и вы даже не заметите, как обычный уик-энд станет лучшим», - замотивировала поклонников звезда.

Подписчики певицы не могли с ней не согласиться, а попутно отметили трогательность и искренность душевного снимка мамы и сыночка.

Джерело: rbc.ua