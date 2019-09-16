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    Виктория Бекхэм презентовала новую коллекцию своего бренда

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    Виктория Бекхэм презентовала новую коллекцию своего бренда
    instagram.com/victoriabeckham

    В Лондоне проходит одно из самых ожидаемых светских событий – Неделя моды. Немало знаменитостей приехали в Великобританию, чтобы первыми увидеть наряд, который будет трендовым в сезоне весна-лето 2020

    Новую коллекцию одежды представила и знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм, которая пригласила на показ своих родственников и звездных друзей.

    Презентация новой коллекции состоялась 15 сентября. Пожалуй, главной звездой вечера стала не знаменитая дизайнер, а ее 8-летняя дочь Харпер. Девочка сопровождала Викторию Бекхэм перед показом и побывала за кулисами фэшн-шоу. Там маленькая Харпер помогала звездной маме проконтролировать подготовку к дефиле и охотно общалась с моделями.

    Почетное место дочь Дэвида и Виктории Бекхэм заняла и в зале. Девочка сидела рядом со своим отцом и главным редактором Vogue Анной Винтур. Вероятно, таким образом дизайнер готовит следующую владелицу ее бренда.

    А вот насчет самой коллекции одежды, то Виктории Бекхэм не удалось поразить своих поклонников. Перед зрителями она презентовала пиджаки, приталенные брюки, элегантные платья, которые подчеркивают женственность, и роскошные блузы. 

    Несмотря на большой ассортимент немало фасонов повторялись, а знатоки работ Виктории Бекхэм могли с легкостью сравнить новую коллекцию с прошлогодней.

    «Для меня важно, чтобы одежда давала уверенность, и в то же время позволяла раскрыть чувственность женщины»,– отметила дизайнер.

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    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham

    Пожалуй, именно стабильность стиля от Виктории Бекхэм настолько ценят ее звездные поклонники. В зале модного показа можно было увидеть актрису Хелен Миррен, писательницу Шинейд Берк, модельера Кима Джонса и Анну Винтур.

    Джерело: 24tv.ua

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