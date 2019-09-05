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    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)

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    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон - Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)
    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

    В школе плата за обучение в которой составляет около 19 тысяч фунтов в год

    Четырехлетняя принцесса Шарлотта впервые пошла в школу: наследница британского престола присоединилась к шестилетнему Джорджу, для которого начался уже третий учебный год. Сегодня рядом с детьми и принцем Уильямом с улыбкой шла и Кейт Миддлтон, которая была вынуждена пропустить первый учебный день старшего сына: тогда герцогиня была беременна принцем Луи и страдала от сильного токсикоза.

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    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)
    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)
    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)
    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)
    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)
    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)
    Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)

     В школе, плата за обучение в которой составляет около 19 тысяч фунтов в год, лучшие педагоги учат детей французскому языку, естественным наукам, музыке, информатике и другим важным дисциплинам. Так, принц Уильям упоминал, что его сыну особенно нравятся занятия балетом. Принцесса Шарлотта, по его словам, ждала первого учебного дня с большим нетерпением и рада надеть школьную форму вместе со старшим братом.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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