Пряталась, показывала язык, стеснялась: принцесса Шарлотта пошла в первый класс (фото)



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Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

В школе плата за обучение в которой составляет около 19 тысяч фунтов в год

Четырехлетняя принцесса Шарлотта впервые пошла в школу: наследница британского престола присоединилась к шестилетнему Джорджу, для которого начался уже третий учебный год. Сегодня рядом с детьми и принцем Уильямом с улыбкой шла и Кейт Миддлтон, которая была вынуждена пропустить первый учебный день старшего сына: тогда герцогиня была беременна принцем Луи и страдала от сильного токсикоза.

В школе, плата за обучение в которой составляет около 19 тысяч фунтов в год, лучшие педагоги учат детей французскому языку, естественным наукам, музыке, информатике и другим важным дисциплинам. Так, принц Уильям упоминал, что его сыну особенно нравятся занятия балетом. Принцесса Шарлотта, по его словам, ждала первого учебного дня с большим нетерпением и рада надеть школьную форму вместе со старшим братом.