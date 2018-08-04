  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют

    • Розсилка
    Анна Иллес - Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Анна Иллес

    Талантливая фотограф Анна Иллес делится своими приключениями в Европе, вдохновляя собирать чемоданы в путешествие

    Анна Иллес  - юная фотограф-самоучка из Будапешта, которая обожает архитектуру, пейзажи и lifestyle-снимки. Поэтому профиль девушки уверенно набирает все больше сторонников, а за последний год на нее подписались более 12 тыс. пользователей. А все потому, что девушка путешествует по Европе, создавая уютные кадры улиц, учреждений, чтобы передать атмосферу.

    В Будапешт стоит приезжать во все времена года: летом - гулять по зеленым улицам, кататься по Дунаю и обязательно отправиться на знаменитый музыкальный фестиваль «Сигет», а зимой - чтобы попробовать ароматный кюртешкалач и гарячий глинтвейн на площади Верешмарти во время рождественской ярмарки. 

    Для того, чтобы получше разглядеть Будапешт и сделать красивые снимки, в первую очередь, стоит посмотреть на него сверху. Идеальными для этого являются несколько городских зданий. Венгерская национальная галерея расположена в Буде - именно здесь, на территории Будайской крепости, когда-то жили венгерские короли, и именно здесь был коронован Франц Иосиф в 1867 году. 

    Поэтому сейчас галерея интересна и как архитектурное сооружение, и как отличное собрание коллекции венгерского искусства. 

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют
    Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют

    А чтобы увидеть город сверху, но уже с другой стороны, лучше всего подняться к куполу самого большого городского собора - Базилики святого Стефана. Она находится на площади святого Иштвана, с которой многие туристы начинают знакомство с Будапештом. 

    Джерело: telegraf.com.ua

    Читайте також
    фотограф фотография фестиваль искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ