Романтика улиц: урбанистические снимки, которые вдохновляют



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Анна Иллес

Талантливая фотограф Анна Иллес делится своими приключениями в Европе, вдохновляя собирать чемоданы в путешествие

Анна Иллес - юная фотограф-самоучка из Будапешта, которая обожает архитектуру, пейзажи и lifestyle-снимки. Поэтому профиль девушки уверенно набирает все больше сторонников, а за последний год на нее подписались более 12 тыс. пользователей. А все потому, что девушка путешествует по Европе, создавая уютные кадры улиц, учреждений, чтобы передать атмосферу.

В Будапешт стоит приезжать во все времена года: летом - гулять по зеленым улицам, кататься по Дунаю и обязательно отправиться на знаменитый музыкальный фестиваль «Сигет», а зимой - чтобы попробовать ароматный кюртешкалач и гарячий глинтвейн на площади Верешмарти во время рождественской ярмарки.

Для того, чтобы получше разглядеть Будапешт и сделать красивые снимки, в первую очередь, стоит посмотреть на него сверху. Идеальными для этого являются несколько городских зданий. Венгерская национальная галерея расположена в Буде - именно здесь, на территории Будайской крепости, когда-то жили венгерские короли, и именно здесь был коронован Франц Иосиф в 1867 году.

Поэтому сейчас галерея интересна и как архитектурное сооружение, и как отличное собрание коллекции венгерского искусства.

А чтобы увидеть город сверху, но уже с другой стороны, лучше всего подняться к куполу самого большого городского собора - Базилики святого Стефана. Она находится на площади святого Иштвана, с которой многие туристы начинают знакомство с Будапештом.

Джерело: telegraf.com.ua