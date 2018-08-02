«Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@james_trevino

24-летний Джеймс Тревино стал известным в Instagram, благодаря своей коллекции книг. Из них он создает сложные литературные сцены

Instaблогер из Румынии Джеймс Тревино ведет блог, полностью посвященный книгам. И он не просто читает книги и рассказывает о них, он творит целые миры по мотивам прочитанных произведений. В своих невероятных картинах он использует каждую книгу как отдельный мазок кисти. А себе отводит роль главного героя.

С помощью причудливых фотографий Тревино сумел заманить более 120 тыс. подписчиков.

Поначалу он выкладывал фото книг, которые собирался прочесть, а под ними оставлял свои краткие комментарии.Потом ему пришла в голову идея создавать инсталляции из книг. И с каждым разом они становились сложнее и сложнее.

«Сначала я публиковал фотографии книг, которые я читаю в данный момент. Впоследствии снимки стали более сложными. Каждая сцена проходит через процесс поэтапного создания. Во-первых, мы с подругой Элизабет используем мозговой штурм. Тогда, когда у нас с Лиз появляется общая идея, стараемся максимально воплотить ее», - сказал Джеймс.

Сценки он делает по мотивам художественных произведений, фильмов и комиксов.А в реализации идей помогает ему подруга Элизабет Саган. Несмотря на то что блогер читает книги любого жанра, больше всего он отдает предпочтение все-таки «Гарри Поттеру» и «Сильмариллиону».

В настоящее время Тревино насчитывает около 1100 книг в своей библиотеке и не планирует останавливаться.

Джерело: Gazeta.ua