  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг

    • Розсилка
    @james_trevino - «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    @james_trevino

    24-летний Джеймс Тревино стал известным в Instagram, благодаря своей коллекции книг. Из них он создает сложные литературные сцены

    Instaблогер из Румынии Джеймс Тревино ведет блог, полностью посвященный книгам. И он не просто читает книги и рассказывает о них, он творит целые миры по мотивам прочитанных произведений. В своих невероятных картинах он использует каждую книгу как отдельный мазок кисти. А себе отводит роль главного героя.

    С помощью причудливых фотографий Тревино сумел заманить более 120 тыс. подписчиков.

    Поначалу он выкладывал фото книг, которые собирался прочесть, а под ними оставлял свои краткие комментарии.Потом ему пришла в голову идея создавать инсталляции из книг. И с каждым разом они становились сложнее и сложнее.

    «Сначала я публиковал фотографии книг, которые я читаю в данный момент. Впоследствии снимки стали более сложными. Каждая сцена проходит через процесс поэтапного создания. Во-первых, мы с подругой Элизабет используем мозговой штурм. Тогда, когда у нас с Лиз появляется общая идея, стараемся максимально воплотить ее», - сказал Джеймс.

    Сценки он делает по мотивам художественных произведений, фильмов и комиксов.А в реализации идей помогает ему подруга Элизабет Саган. Несмотря на то что блогер читает книги любого жанра, больше всего он отдает предпочтение все-таки «Гарри Поттеру» и «Сильмариллиону».

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг
    «Гарри Поттер» окрыляет: блогер создает картины из книг

    В настоящее время Тревино насчитывает около 1100 книг в своей библиотеке и не планирует останавливаться.

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    книги фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ