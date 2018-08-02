Рианна украсила сентябрьскую обложку британского Vogue



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fashionista.com Рианна

Пока мы наслаждаемся последним месяцем лета, модные глянцы уже готовятся к следующему, осенне-зимнему сезону

Сентябрьский номер британского Vogue, в частности, представляет собой 400-страничный гид по всем трендам грядущего сезона, а «возглавляет» его признанный трендсеттер и икона стиля – Рианна.

В интервью британскому Vogue 30-летняя певица рассказала, что очень внимательно относится к людям, которые ее окружают

«Я очень избирательна в отношении друзей. Я не люблю открываться полностью всем подряд – так что, когда я нахожу хороших, верных людей, я не хочу их лишаться. Я была сама по себе с подросткового возраста, так что именно друзья стали моей семьей», - отметила Ри.

«Мне кажется, очень часто происходит так: люди знакомятся, а потом начинают встречаться не с человеком, а с идеей того, каким этот человек мог бы быть – и в конечном итоге разочаровываются. Да, человек всегда может стать лучше, может стать хуже, но надо быть готовым довольствоваться тем, какой он сейчас – когда вы только с ним познакомились», - подытожила певица.