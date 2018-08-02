Талантливый фотограф показал подводную жизнь на дне озера: удивительные ретро фотографии



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Брюс Мозерт

Опубликованы одни из первых профессиональных фото, сделанных под водой

Благодаря славным изобретениям гениев технологий сейчас для нас чем-то само собой разумеющимся стала возможность запечатлевать на цифровую камеру или даже мобильный телефон любой момент нашей жизни, обрабатывать снимки под каким угодно градусом, помещать их в различные пейзажи и освещения. Что называется, слава фотошопу.

Но в далеких 30-х прошлого века все было совсем иначе. Еще не было и телевизоров – что уж говорить о digital-технологиях. Однако фотограф Брюс Мозерт уже в 1938 году сумел создать такие подводные фото, которые и сейчас кажутся фантастикой.

Когда в 1938 году фотограф Брюс Мозерт смотрел в кристально чистые воды озера, расположенного в курортной местности Сильвер Спрингс, штат Флорида, он не видел ничего, кроме открывающихся перед ним возможностей. Именно в это время в излюбленном туристическом месте проходили съемки фильма о Тарзане, главную роль в котором исполнил пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Джонни Вайсмюллер.

Сначала фотограф хотел сделать лишь несколько кадров съемочного процесса, но кристально чистая вода озера вдохновила его на создание водонепроницаемой коробки для фотоаппарата, с помощью которой Брюс создал серию фантастических подводных фотографий.

Создание водонепроницаемой коробки помогло фотографу создать удивительные снимки, главными действующими лицами которых стали актеры фильма о Тарзане. Получившиеся фотографии настолько понравились киностудии, что она купила их для рекламы «Тарзана».

В скором времени Брюс Мозерт стал главным фотографом курорта Cильвер Спрингс и продолжал делать подводные фотографии на протяжении последующих сорока пяти лет.

Джерело: telegraf.com.ua