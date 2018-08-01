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    Фото

    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото

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    Siena International Photography Awards - Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Siena International Photography Awards

    Ежегодный конкурс Drone Awards собирает фотографии со всего мира, чтобы поддержать искусство фотографии дронов

    Жюри ежегодного конкурса Drone Awards объявило победителей и лучшие фотографии, снятые дронами, в шести категориях. В этом году было прислано более 4400 работ от авторов из 101 страны.

    В конкурсе принимали участие как профессиональные фотографы, так и любители. Тем не менее коллегия ежегодного соревнования успешно справилась с возложенной на нее миссией и выбрала лучших из лучших.

    Сообщается, что в этом году главный приз достался французскому фотографу Флориану Леду за кадр белого медведя, плывущего в ледяных водах Северной Канады.

    Конкурс был создан организаторами престижного фотоконкурса Siena International Photography Awards с целью напомнить людям о художественной ценности фотографий.

    Но еще они и обращают наш взгляд с земли ввысь и помогают посмотреть на происходящее с нового ракурса.. «Современные аэрофотохудожники продолжают создавать невероятные по силе и красоте кадры, углубляя наше понимание мира, находящегося за пределами нашего зрения».

    Подобные мероприятия дают трезвое представление о том, что значит «красивое фото». Глядя на подобные шедевры, ты понимаешь, что красиво комбинировать снимки в Instagram — еще не предел фотомастерства.

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    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото
    Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото

    Работы победителей конкурса будут представлены на выставке Sky’s the Limit в Сиене, Италия, которая пройдет с 26 октября по 2 декабря 2018 года. Награждение состоится там же.

    Джерело: 24tv.ua

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