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    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды

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    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды

    Когда в мире моды говорят о разнообразии в отношении выбора моделей, это зачастую вызывает одобрительную реакцию современного общества

    И потому, когда на днях появилась реклама известной марки одежды River Island с семилетней девочкой, у которой ампутированы обе ноги, это моментально привлекло внимание всех ведущих таблоидов Европы. Отец малышки пообщался с журналистами и рассказал подробнее о происходящем.

    На рекламных фотографиях River Island можно увидеть жизнерадостную уверенную в себе белокурую девочку, у которой полностью отсутствуют ступни. У Дейзи Димитри из Бермингема ампутировали обе ноги, когда ей было всего полтора года. Увы, она уже родилась с физическими повреждениями, и врачам не удалось сохранить ее конечности. Так, одна ее нога ампутирована по колено, вторая в районе голени.

    Несмотря на свое увечье, девочка активно занимается спортом, поэтому находится в относительно хорошей физической форме и определенно отличается от своих сверстников уверенностью в себе и твердым характером. Ее папа Алекс называет ее "настоящим вдохновением."

    Дейзи начала свою модельную карьеру всего полгода назад, когда ее заметили в рекламном агентстве, специализирующемся на клиентах с различными физическими недостатками. Девочка и правда очень красива и очень харизматична, так что неудивительно, что за эти шесть месяцев ей удалось побывать на подиуме во время Лондонской недели моды и выступить вместе с ведущими компаниями одежды. 

    В нашей галерее вы увидите яркие снимки неунывающей малышки

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    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды
    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды
    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды
    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды
    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды
    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды
    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды
    Семилетняя девочка с ампутированными ногами стала моделью известного бренда одежды

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    Джерело: Культурология

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