Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри

Многие убеждены, что в семье принца Гарри уже родилась девочка

Ажиотаж вокруг родов Меган Маркл достиг своего апогея. Интерес к чете Сассекских подогревает тот факт, что супруги отказались от традиции объявлять о рождении ребенка и скрывают дату родов от общественности. СМИ Великобритании следят за каждым шагом Меган Маркл и принца Гарри, пытаясь узнать, что же на самом деле происходит в их семье.

Так, издание The Sun считает, что Меган Маркл уже родила. Журналисты издания опубликовали фотографии королевского кортежа и охраны герцогини. На одном из снимков заметно что-то розовое, напоминающее одеяло.

Кортеж сфотографировал водитель Тимур Али, пока пропускал королевский кортеж, следовавший к Виндзорскому замку.

«Один из мотоциклов остановился, и полицейский попросил нас перестроиться влево. Затем мы увидели машину, проезжающую мимо нас, за стеклом которой виднелась розовая вещь, похожая на одеяло», – рассказал водитель.

Onlooker convinced Meghan Markle is having her baby after spotting car 'lined with pink blankets' heading to Frogmore Cottage https://t.co/Xwn5b3WaDv pic.twitter.com/YokfIN22Gm