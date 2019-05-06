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    Жизнь

    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри

    • Розсилка
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри

    Многие убеждены, что в семье принца Гарри уже родилась девочка

    Ажиотаж вокруг родов Меган Маркл достиг своего апогея. Интерес к чете Сассекских подогревает тот факт, что супруги отказались от традиции объявлять о рождении ребенка и скрывают дату родов от общественности. СМИ Великобритании следят за каждым шагом Меган Маркл и принца Гарри, пытаясь узнать, что же на самом деле происходит в их семье.

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    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри
    Меган Маркл родила девочку? Поклонников взбудоражили фотографии королевского кортежа с розовым одеялом внутри

    Так, издание The Sun считает, что Меган Маркл уже родила. Журналисты издания опубликовали фотографии королевского кортежа и охраны герцогини. На одном из снимков заметно что-то розовое, напоминающее одеяло.

    Кортеж сфотографировал водитель Тимур Али, пока пропускал королевский кортеж, следовавший к Виндзорскому замку.

    «Один из мотоциклов остановился, и полицейский попросил нас перестроиться влево. Затем мы увидели машину, проезжающую мимо нас, за стеклом которой виднелась розовая вещь, похожая на одеяло», – рассказал водитель.

    Как отмечает шофер, автомобили ехали очень медленно, как будто не желая причинить вред пассажирам из-за неровностей на дороге.

    Однако издание Vanityfair считает эти сообщения ложной тревогой. Журналисты предполагают, что розовая вещь, которую видел водитель, не имеет ничего общего с конвертом для новрожденного. По наблюдениям журналистов, королева часто берет в машину одеяла, и в этом нет ничего необычного. Эти вещи могли быть использованы для внуков Елизаветы II.

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    дети Меган Маркл Принц Гарри
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