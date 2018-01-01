Dolce&Gabbana провел эффектный показ на Неделе моды в Милане

Культовый бренд продемонстрировал коллекцию эффектных нарядов ярких расцветок

Наиболее ярким событием пятого дня Недели моды в Милане стал показ бренда Dolce&Gabbana из коллекции осень/зима 2018/2019. Пресса отмечает, что именно это шоу превзошло показы коллекций от компаний Stella Jean, Emporio Armani, Marni и Iceberg, которые также проходили в этот день. На этот раз Dolce&Gabbana продемонстрировали яркие и сочные



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Новая коллекция Dolce&Gabbana

Культовый бренд продемонстрировал коллекцию эффектных нарядов ярких расцветок

Наиболее ярким событием пятого дня Недели моды в Милане стал показ бренда Dolce&Gabbana из коллекции осень/зима 2018/2019. Пресса отмечает, что именно это шоу превзошло показы коллекций от компаний Stella Jean, Emporio Armani, Marni и Iceberg, которые также проходили в этот день.

На этот раз Dolce&Gabbana продемонстрировали яркие и сочные коллекции одежды, которые стали отображением последних тенденций моды в сочетании с традиционными решениями.

Также очень неожиданным стало то, что показ открывал полет дронов над подиумом, которые демонстрировали сумочки бренда. Такой неожиданный ход поразил всех присутствующих.

После этого на подиум начали поэтапно выходить модели в роскошных образах: очаровательные платья, блузы с экстравагантными принтами и аксессуары причудливой формы. И что самое главное – это микс безумных цветов, который просто очаровывал каждого модника и модницу в зале шоу.

Джерело: 24 канал