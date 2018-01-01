Ангел Victoria’s Secret снялась в изысканной рекламе очков

Модель сама принимала участие в создании коллекции очков

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид стала музой стильной фотосессии для рекламы новой капсульной коллекции солнцезащитных очков Vogue Eyewear. Соавтором этих аксессуаров выступила сама манекенщица. Каждые из этих очков имеют нестандартную форму и расцветку. Пресса выражает уверенность, что эти очки приобретут широкую



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Джиджи Хадид

Модель сама принимала участие в создании коллекции очков

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид стала музой стильной фотосессии для рекламы новой капсульной коллекции солнцезащитных очков Vogue Eyewear. Соавтором этих аксессуаров выступила сама манекенщица.

Каждые из этих очков имеют нестандартную форму и расцветку. Пресса выражает уверенность, что эти очки приобретут широкую популярность и станут модным трендом этого года.

В частности, модель представила зауженную версию культовых «кошачьих глаз» в двух вариациях: в роговой оправе и круглую модель в стиле ретро с зеркальными стеклами.

Съемки рекламы произошли на пляже, где модель позировала в соблазнительном шелковом платье серебряного цвета и легкой летний блузке, дополняя стильные образы очками собственного дизайна.

Джерело: 24 канал