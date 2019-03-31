Пропала самая дорогая картина мира



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«Спаситель мира» должны были выставить в Абу-Даби

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» таинственным образом исчезла из Лувра. На данный момент это самое дорогое произведение искусства в истории: в ноябре 2017 года российский олигарх и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев продал картину за $450,3 миллионов.

За такую сумму ее приобрел саудовский принц Бадер бин Абдула бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. В прошлом году «Спаситель мира» должны были выставить в Абу-Даби, но власти столицы отложили показ по неопределенным причинам.