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    Фото

    Собаки и их хозяева: фото, демонстрирующие невероятное сходство

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    <span>Джессика и Бадди (Бишон фризе)</span> - Собаки и их хозяева: фото, демонстрирующие невероятное сходство
    Джессика и Бадди (Бишон фризе)

    Британский фотограф сделал забавную серию снимков, в которой наглядно показал сходство собак и их хозяев

    Наверное, вы слышали или даже замечали, что собаки внешне напоминают своих хозяев. Особенно хорошо это видно после нескольких лет их совместной жизни.

    Британский фотограф Джеррард Гефингс сделал интересную серию снимков, в которой наглядно показал сходство владельцев собак и их питомцев. Причин этому может очень много, например, жилье под одной крышей или распространение характера и привычек хозяина на животное и наоборот.

    Этот фотопроект стал основой для увлекательной карточной игры на развитие памяти «Вы похожи на свою собаку?».

    Всего в колоде 50 карт, которые раскладываются на поле и переворачиваются рубашкой вниз. Суть игры заключается в том, чтобы запомнить расположение карт и собрать наибольшее количество пар (собак и хозяев). Получается довольно весело, ведь они действительно очень похожи.

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    Генри и Хоп (Афганская овчарка)
    Джессика и Бадди (Бишон фризе)
    Моника и Реджи (Чау-чау)
    Шарлотта и Каспар (Китайская хохлатая)
    Франсуа и Антуан (Французский бульдог)
    Сергей и Спайк (Сибирский хаски)
    Бенджи и Харпер (Шнудель)
    Ценк и Хорст (Шнауцер)
    Гарри и Хатти (Спиноне)
    Собаки и их хозяева: фото, демонстрирующие невероятное сходство
    Собаки и их хозяева: фото, демонстрирующие невероятное сходство

    «Почему люди выглядят как их собаки? Это общие черты характера, едва подавленные нарциссические тенденции, или они растут вместе во времени, как пожилые супружеские пары? В этой игре исследуются интенсивные связи, которые мы развиваем с нашими собаками. Соберите большинство пар, чтобы выиграть! Это идеальный подарок для любителей собак».

     

    Джерело: boredpanda.com

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