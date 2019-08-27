Третья свадьба Павла Зиброва: фото и видео с торжества



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instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров решил оригинально отметить 25-летие супружеской жизни

В день серебряной свадьбы они с женой Мариной снова обменялись кольцами и клятвами, устроили пышное торжество в загородном ресторане, собрав друзей и коллег.

Кроме того, 25 августа Марине исполнилось 60 лет. Так что получился двойной праздник, к которому заранее и тщательно готовились. Зал декорировали живыми цветами, подготовили фотозону и программу. Инициатором действа стала дочь пары Диана, которая выступила ведущей мероприятия.





Марина, как настоящая невеста, предстала перед гостями в роскошном длинном платье, декорированном кружевом. В руках у нее был нежный букет невесты. Павел Зибров - в белом костюме и с бутоньеркой.

instagram.com/pavlo_zibrov

«Я благодарен судьбе, что 25 лет назад встретил Марину. Думаю, что я именно тебя искал, но все же ты меня нашла, взяла за шиворот и забрала в плен любви. Спасибо тебе за дочку, за то, что ты всегда рядом со мной, терпишь меня. Спасибо, что у нас все получается, как в хорошей песне: я с тобой в счастье и добре живу», - трогательно обратился с жене Павел Зибров во время церемонии.

Переглянути цей допис в Instagram ЩАСЛИВІ РАЗОМ #25 Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 25 Сер 2019 р. о 7:40 PDT





Марина – вторая жена певца. Его первая супруга Татьяна ушла от него к своему студенту, когда Павлу Зиброву было 27 лет.

У Павла и Марины Зибровых есть 22-летняя дочь Диана и сын Александр, родившийся в 1982 году, от первого брака Марины.

Джерело: fakty.ua