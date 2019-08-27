Третья свадьба Павла Зиброва: фото и видео с торжества
Народный артист Украины Павел Зибров решил оригинально отметить 25-летие супружеской жизни
В день серебряной свадьбы они с женой Мариной снова обменялись кольцами и клятвами, устроили пышное торжество в загородном ресторане, собрав друзей и коллег.
Кроме того, 25 августа Марине исполнилось 60 лет. Так что получился двойной праздник, к которому заранее и тщательно готовились. Зал декорировали живыми цветами, подготовили фотозону и программу. Инициатором действа стала дочь пары Диана, которая выступила ведущей мероприятия.
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Цей день ми провели начебто у казці! Все було як в перший раз! Перший танець, перший поцілунок, вперше ми обмінялися каблучками та почули завітне «Так»! Ми дякуємо всім дорогим гостям, хто розділив цей вечір з нами і особливу подяку ми з Мариною хочемо висловити нашій донечці @diana_zibrova за те, що вона так майстерно провела нашу церемонію та і взагалі, що запропонувала та допомогла втілити це дійство у життя! Бо об‘єднати срібне весілля та ювілей - треба мати справжній хист, та вона впоралась якнайкраще ! Багато хто запитує, який секрет довгого союзу? По-перше - треба любити. Справжня любов не минає з часом, а стає тільки міцнішою та усвідомленою! А найкращий спосіб продовжити любов - це насолоджуватися кожною спільно проведеної хвилиною. І про що не шкодувати!
Марина, как настоящая невеста, предстала перед гостями в роскошном длинном платье, декорированном кружевом. В руках у нее был нежный букет невесты. Павел Зибров - в белом костюме и с бутоньеркой.
«Я благодарен судьбе, что 25 лет назад встретил Марину. Думаю, что я именно тебя искал, но все же ты меня нашла, взяла за шиворот и забрала в плен любви. Спасибо тебе за дочку, за то, что ты всегда рядом со мной, терпишь меня. Спасибо, что у нас все получается, как в хорошей песне: я с тобой в счастье и добре живу», - трогательно обратился с жене Павел Зибров во время церемонии.
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Марина – вторая жена певца. Его первая супруга Татьяна ушла от него к своему студенту, когда Павлу Зиброву было 27 лет.
У Павла и Марины Зибровых есть 22-летняя дочь Диана и сын Александр, родившийся в 1982 году, от первого брака Марины.
Джерело: fakty.ua