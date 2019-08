Украинка с самыми большими глазами в мире: фото красавицы



Украинская красавица и модель Мария Оз признана пользователями сети обладательницей самых больших глаз в мире

Не для кого не секрет, что индустрия моды и красоты развивается поразительно быстро. На просторах интернета периодически появляются личности, пытающиеся привлечь внимание общественности к своей уникальной внешности.

Но девушка по имени Мария Оз не просто обратила на себя взгляды тысяч пользователей, но и буквально «взорвала» cеть огромными кукольными глазами.

Самое удивительное то, что снимки Марии – это не фотошоп! В целом внешность девушки сильно напоминает образ куклы. Но если сделать акцент на ее поразительно больших глазах, то на ум сразу приходят герои из японских мультфильмов. Уже сейчас можно с уверенностью предположить, что фотомодель имела бы головокружительный успех в Азии.

Мария работает с популярным сервисом аренды платьев и аксессуаров Oh My Look и G.Bar, сотрудничала с брендами и поп-звездами, такими как Иваном Дорном и Верой Брежневой.

Не удивительно, что девушка стала весьма обсуждаемой в сети. У нее есть масса поклонников, которые просто без ума от невероятных глаз, хотя не обходится и без хейтеров.

Многие обвиняют девушку в том, что она сделала пластику, другие же утверждают, что подобного эффекта глаз, она добивается при помощи фотошопа. Сама девушка отрицает подобные слухи и говорит, что такие необычные глаза достались ей от отца.

