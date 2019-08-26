Эмма Стоун в роллы Круэллы где Виль: фото со съемок приквела фильма «101 далматинец»



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Disney показал первое фото Эммы Стоун в образе современной и дерзкой Круэллы Де Виль

Прямо сейчас в Лондоне полным ходом идут съемки фильма Cruella, который станет приквелом популярной ленты «101 далматинец» 1996 года.

Премьера намечена на май 2021 года, но уже сейчас можно посмотреть, как роскошно будет выглядеть актриса Эмма Стоун в роли Круэллы де Виль – главной злодейки фильма.

Disney представили первый постер фильма: на нем Эмма Стоун демонстрирует фирменную двухцветную черно-белую прическу злодейки, а окружают ее помощники и трое симпатичных далматинцев.

/vogue.ua

Фильм Cruella станет приквелом «101 далматинца», который вышел в 1996 году и где главную роль играла Гленн Клоуз.

Действие приквела происходит в 1970-ые годы в Лондоне в эпоху панк-рока, как признается сама Стоун; видно это и по костюму Круэллы – девушка одета в кожаный жакет, а на поясе цепи, которые любил носить приверженцы панк-музыки. Фильм расскажет о юной Круэлле, когда она вовсе не собиралась пустить далматинцев на шубу.

Режиссер фильма – Крейг Гиллеспи, который в прошлом году снял драму «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли. В фильма также появятся Эмма Топмон и Пол Уолтер Хаузер. Премьера намечена на 28 мая 2021 года.

Джерело: vogue.ua