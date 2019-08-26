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    Фото

    Лавандовые поля на юге Франции: впечатляющие фото

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    Лавандовые поля на юге Франции: впечатляющие фото
    boredpanda.com

    Лаванда цветет только один раз в год — обычно с конца июня до начала августа

    Самир Белхамра — фотограф-самоучка и графический дизайнер, недавно посетивший Валансоль, Южная Франция, чтобы сфотографировать красивые цветущие лавандовые поля, и его фотографии великолепны.

    Самир сказал, что для него лавандовые поля являются не только одним из самых красивых мест во Франции, но и во всем мире.

    Фотограф недавно приобрел дрон и снимал поля сверху. Само собой разумеется, фотографии получились удивительными — вы можете почти почувствовать запах пурпурного моря лаванды!

    Самир интересуется фотографией чуть более двух лет, но уже сотрудничал со многими известными брендами и разместил свои фотографии на многочисленных страницах журналов.

    Для редактирования своих фотографий Самир использует Lightroom для легкой ретуши и Photoshop для достижения настроения, которое он действительно хочет.

    Самым распространенным видом лаванды, выращиваемым во всем мире, является английская лаванда ( Lavandula angustifolia ). Ее выращивают для получения высококачественного масла.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Лавандовое масло обычно используется в качестве духов или для ароматерапии.

    Джерело: boredpanda.com

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