Скандал из-за выступления в России: Алина Паш объяснила фото на Красной площади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

espreso.tv

Украинской артистки Алине Паш, исполнивших рэп между куплетами национальная гимна на День Независимости, напомнили о концертах в России

26-летняя украинская певица в стиле рэп, финалистка VI сезона вокального шоу «X-Фактор» Алина Паш, которая 24 августа 2019 года вместе с Тиной Кароль и композитором Мирославом Скориком была привлечена к музыкальному оформлению организованной президентом Ходы Достоинства на Майдане Независимости и выполняла перед украинскими военными одну из своих композиций, в предыдущие годы - уже в ходе боевых действий - по меньшей мере дважды посещала Российскую Федерацию, а также еще год назад собиралась туда на гастроли

На это у Telegram обратил внимание общественный активист Сергей Стерненко.

«Что-то она там о патриотизме пела и то, что мы едины. А на третьем году войны Алина каталась в Москву и делала «патриотические» фото на фоне Кремля. И не постеснялась еще их выложить у себя в Іnstagram», - отметил он.

Украинские поклонники певицы были возмущены тем, что Паш, несмотря на войну между Украиной и Россией, продолжает сотрудничать с Иваном Дорном, а также принимает приглашения на различные фестивали от российской стороны.

«Пынтя Храбрый на фотке с клевым свитшотом, йеп)» - написала Алина в комментариях к фото, которое запостил активист Стерненко. Пынтя Храбрый – это известный разбойник в Закарпатье в 17 веке.

На данный момент Паш удалила фото на фоне Кремля.

Джерело: uaportal.com