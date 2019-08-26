Бывшая гендиректор «Прямого» вышла замуж (фото)
Об этом Евгения Захарова сообщила на своей странице в Facebook
Евгения Захарова, которая недавно ушла с должности генерального директора телеканала Прямой - через некоторое время после того, как с канала уволился Алексей Семенов, - сменила не только место работы.
Изменения произошли и в личной жизни Евгении: она вышла замуж за консультанта-программиста компании Global Logic Дмитрия Мрачковского.
Свадьба состоялась в Загородном комплексе на берегу Днепра под Киевом. На праздновании присутствовали, в том числе, Анатолий Анатолич, Василиса Фролова, Матвей Ганапольский и Василий Голованов.
Как известно, Евгения Захарова начала работать на Прямом канале (тогда еще - Tonis) в начале 2017 года на должности креативного продюсера.
В команду вещателя она присоединилась вместе с генеральным продюсером Алексеем Семеновым и телеведущими Евгением Киселевым и Матвеем Ганапольским при покупке Владимиром Макеенко Tonis.
Ранее Евгения Захарова вместе с Алексеем Семеновым работали на NewsOne, а еще раньше - на канале «112 Украина».
Джерело: detector.media