Бывшая гендиректор «Прямого» вышла замуж (фото)



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facebook.com/eugena.zakharova

Об этом Евгения Захарова сообщила на своей странице в Facebook

Евгения Захарова, которая недавно ушла с должности генерального директора телеканала Прямой - через некоторое время после того, как с канала уволился Алексей Семенов, - сменила не только место работы.

Изменения произошли и в личной жизни Евгении: она вышла замуж за консультанта-программиста компании Global Logic Дмитрия Мрачковского.

Свадьба состоялась в Загородном комплексе на берегу Днепра под Киевом. На праздновании присутствовали, в том числе, Анатолий Анатолич, Василиса Фролова, Матвей Ганапольский и Василий Голованов.

Как известно, Евгения Захарова начала работать на Прямом канале (тогда еще - Tonis) в начале 2017 года на должности креативного продюсера.

В команду вещателя она присоединилась вместе с генеральным продюсером Алексеем Семеновым и телеведущими Евгением Киселевым и Матвеем Ганапольским при покупке Владимиром Макеенко Tonis.

Ранее Евгения Захарова вместе с Алексеем Семеновым работали на NewsOne, а еще раньше - на канале «112 Украина».

Джерело: detector.media