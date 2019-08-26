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    Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер и Фэннинг посетили премьеру фильма «Малефисента»

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    Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер и Фэннинг посетили премьеру фильма «Малефисента»
    vogue.ua

    В эти дни в Калифорнии проходит профессиональная выставка D23 от Disney, в рамках которой состоялась премьера второй части «Малефисенты»

    На красной дорожке исполнительница главной роли, 44-летняя Анджелина Джоли, появилась в сексуальном платье с высоким разрезом и прозрачными рукавами от Versace. В макияже актриса сделала ставку на естественность, отказавшись от фирменных красных губ и ярко очерченных скул сказочной ведьмы.

    Поддержали актрису и ее коллеги по съемочной площадке – Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер. Так, юная Фэннинг, сыгравшая принцессу Аврору, выбрала для премьеры нежно-розовое романтичное платье, а Пфайффер, которая перевоплотилась в королеву Ингрит, вышла к публике в идеально скроенном брючном костюме песочного оттенка The Row.

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    Напомним, что первый фильм о злой колдунье Малефисенте вышел в 2014 году и стал очень коммерчески успешным, собрав в мировом прокате более 750 миллионов долларов.

    Полное название второе части – «Малефисента: владычица тьмы», а ее премьера назначена на 18 октября 2019 года. 

    «Малефисента» – это ремейк диснеевского мультипликационного фильма «Спящая красавица» 1959 года, но со свободным переосмыслением главного отрицательного персонажа.

    Джерело: vogue.ua

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