Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер и Фэннинг посетили премьеру фильма «Малефисента»
В эти дни в Калифорнии проходит профессиональная выставка D23 от Disney, в рамках которой состоялась премьера второй части «Малефисенты»
На красной дорожке исполнительница главной роли, 44-летняя Анджелина Джоли, появилась в сексуальном платье с высоким разрезом и прозрачными рукавами от Versace. В макияже актриса сделала ставку на естественность, отказавшись от фирменных красных губ и ярко очерченных скул сказочной ведьмы.
Поддержали актрису и ее коллеги по съемочной площадке – Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер. Так, юная Фэннинг, сыгравшая принцессу Аврору, выбрала для премьеры нежно-розовое романтичное платье, а Пфайффер, которая перевоплотилась в королеву Ингрит, вышла к публике в идеально скроенном брючном костюме песочного оттенка The Row.
Напомним, что первый фильм о злой колдунье Малефисенте вышел в 2014 году и стал очень коммерчески успешным, собрав в мировом прокате более 750 миллионов долларов.
Полное название второе части – «Малефисента: владычица тьмы», а ее премьера назначена на 18 октября 2019 года.
«Малефисента» – это ремейк диснеевского мультипликационного фильма «Спящая красавица» 1959 года, но со свободным переосмыслением главного отрицательного персонажа.
Джерело: vogue.ua