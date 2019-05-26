Студент показал снимки самых модных бабушек



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instagram.com/sciuraglam

Автор блога в Instagram утверждает, что 60 лет – это не такой уж и серьезный возраст

Итальянец по имени Анджело завел в Instagram-страничку, где выкладывает фотографии пожилых жительниц модной столицы мира – Милана.

Парень рассказывает, что несколько лет назад он приехал в этот город из глухой провинции. И его сразу же удивили бабушки в ярких нарядах, очках и с экстравагантным цветом волос.

«Они проплывали мимо меня на улицах и буквально очаровывали ухоженностью и отменным чувством стиля», – вспоминает он.

Как утверждает автор блога, свою роль играет немалая продолжительность жизни миланцев. «Если вы точно доживаете до 80 лет, и имеете все шансы «перевалить» за сотню, 60 лет не кажется таким уж серьезным возрастом», – рассказывает Анджело.

Пораженные пожилыми итальянками, люди завалили Instagram парня восторженными комментариями. Как верно заметили поклонники этих снимков, порой кажется, что умение стареть с достоинством генетически заложено в обитательниц Милана.

Джерело: segodnya.ua