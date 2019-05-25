Полицейские, спасатели и диспетчеры: собаки, которые ходят на настоящую работу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Всего лишь немного потренировавшись, наши четвероногие спутники могут легко освоить все виды полезных задач, которые выполняют люди. Так почему бы не нанять их?

Собака – это то животное, которое шло бок о бок с человеком на протяжении более десяти тысяч лет. Еще в древние времена собаки были незаменимыми и уникальными помощниками: они охраняли жилища, помогали перевозить вещи и запасы, а позже стали пасти скот и защищать его от нападений хищников.

Проведя столько времени рядом с человеком и подвергаясь строгому искусственному отбору с его стороны, собаки выработали в себе несчетное количество полезных качеств. Верность, доброта, покорность, бескорыстная любовь и постоянное желание угодить человеку – все это гармонично собрано в этом благородном животном.

Как уже было сказано ранее, любовь собаки к человеку – это то, что было заложено в наших четвероногих друзей еще очень давно. Для них это естественно, можно даже сказать, что любить человека и радовать его – это самое настоящее собачье призвание, с которым эти животные справляются на ура.

Тщательно изучив эту естественную тягу собак к взаимодействию с человеком, люди пришли к выводу, что ее можно использовать с пользой во многих аспектах человеческой жизни.

Основная помощь специально обученных для этого собак направлена на людей с ограниченными возможностями (слепые, глухие, инвалиды). Для работы собаками-помощниками отбираются средние и крупные породы. Но есть еще такая категория собак, которая оказывает помощь больным сахарным диабетом или эпилепсией. Конечно, ни один пес не сможет излечить человека от слепоты или поставить его на ноги, но он может значительно облегчить его жизнь.

Преданный зверь, способный интуитивно предчувствовать опасность, благодаря фантастическому обонянию ощущал запах человека под толщей снега глубиной в несколько метров и чуял приближение гари пожаров в лесу за многие километры от места событий.

Многие из нас также с замиранием сердца наблюдают за работой служебных собак, которые помогают найти пропавших, безошибочно определяют людей, которые перевозят наркотики, идут по следу преступников и достают из-под завалов пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Джерело: boredpanda.com