Художница изобразила знаменитых женщин в образах принцесс Disney



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boredpanda.com

Художница решила представить, как бы выглядели ее любимые знаменитости, если б они были принцессами

Что нужно для того, чтобы стать диснеевской принцессой? Достаточно ли для этого быть красивой и доброй? Или нужно родиться принцессой либо выйти замуж за принца?

Почти все девочки в детстве, во время просмотра известных мультфильмов Диснея, мечтают стать принцессой.

И хотя сначала большинство принцесс испытывают трудности в жизни и нелегкие испытания, в конце концов они избавляются от тягот и обретают счастье!

Возможно, именно это и привлекает в них, кто знает.

Но если вы такие же добрые, как Блейк Лайвли, очаровательные, как Аманда Сейфрид, или красивые, как Эмилия Кларк, то вам и вовсе не нужно быть королевской крови.

Художница, известная под псевдонимом Helen Morgun, решила представить, как бы выглядели ее любимые знаменитости, если б они были диснеевскими принцессами.

Она изобразила знаменитостей в образах диснеевских принцесс, и надо сказать, что им очень подходит, интересно было бы взглянуть, если бы такие фильмы действительно сняли.

Джерело: boredpanda.com