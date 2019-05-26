Художница изобразила знаменитых женщин в образах принцесс Disney
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Розсилка
Художница решила представить, как бы выглядели ее любимые знаменитости, если б они были принцессами
Что нужно для того, чтобы стать диснеевской принцессой? Достаточно ли для этого быть красивой и доброй? Или нужно родиться принцессой либо выйти замуж за принца?
Почти все девочки в детстве, во время просмотра известных мультфильмов Диснея, мечтают стать принцессой.
И хотя сначала большинство принцесс испытывают трудности в жизни и нелегкие испытания, в конце концов они избавляются от тягот и обретают счастье!
Возможно, именно это и привлекает в них, кто знает.
Но если вы такие же добрые, как Блейк Лайвли, очаровательные, как Аманда Сейфрид, или красивые, как Эмилия Кларк, то вам и вовсе не нужно быть королевской крови.
Художница, известная под псевдонимом Helen Morgun, решила представить, как бы выглядели ее любимые знаменитости, если б они были диснеевскими принцессами.
Она изобразила знаменитостей в образах диснеевских принцесс, и надо сказать, что им очень подходит, интересно было бы взглянуть, если бы такие фильмы действительно сняли.
Джерело: boredpanda.com