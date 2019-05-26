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    Художница изобразила знаменитых женщин в образах принцесс Disney

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    Художница изобразила знаменитых женщин в образах принцесс Disney
    boredpanda.com

    Художница решила представить, как бы выглядели ее любимые знаменитости, если б они были принцессами

    Что нужно для того, чтобы стать диснеевской принцессой? Достаточно ли для этого быть красивой и доброй? Или нужно родиться принцессой либо выйти замуж за принца?

    Почти все девочки в детстве, во время просмотра известных мультфильмов Диснея, мечтают стать принцессой.

    И хотя сначала большинство принцесс испытывают трудности в жизни и нелегкие испытания, в конце концов они избавляются от тягот и обретают счастье!

    Возможно, именно это и привлекает в них, кто знает.

    Но если вы такие же добрые, как Блейк Лайвли, очаровательные, как Аманда Сейфрид, или красивые, как Эмилия Кларк, то вам и вовсе не нужно быть королевской крови.

    Художница, известная под псевдонимом Helen Morgun, решила представить, как бы выглядели ее любимые знаменитости, если б они были диснеевскими принцессами.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Она изобразила знаменитостей в образах диснеевских принцесс, и надо сказать, что им очень подходит, интересно было бы взглянуть, если бы такие фильмы действительно сняли.

    Джерело: boredpanda.com

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