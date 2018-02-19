Известная голливудская актриса показала, как менялась ее фигура после родов

Звезда комедий после рождения ребенка возвращается к прежним формам

Впервые после двухлетней паузы в карьере, связанной с рождением ребенка, звезда голливудских фильмов Кэтрин Хейгл порадовала поклонников фотографиями в белье, пишет «Главком». Артистка выложила в своем Instagram три фото, на которых можно увидеть как менялась фигура Хейгл через месяц и через год после родов, а также снимок,

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Кетрин Хейгл

Звезда комедий после рождения ребенка возвращается к прежним формам

Впервые после двухлетней паузы в карьере, связанной с рождением ребенка, звезда голливудских фильмов Кэтрин Хейгл порадовала поклонников фотографиями в белье, пишет «Главком».

Артистка выложила в своем Instagram три фото, на которых можно увидеть как менялась фигура Хейгл через месяц и через год после родов, а также снимок, сделанный в середине февраля.

Также актриса поделилась рассказом о том, что за время беременности набрала 22 кг и ей пришлось долго приводить себя в хорошую форму перед тем, как показывать свою фигуру. Кэтрин Хейгл также написала, что сейчас чувствует себя прекрасной, а все трудности преодолела благодаря большому желанию быть сильной, здоровой и сексуальной.

Допис, поширений Katherine Heigl (@katherineheigl) 19 Лют 2018 р. о 11:21 PST

Свою карьеру в шоу-бизнесе Хейгл начинала с модельного бизнеса. Она наиболее известна по роли Иззи Стивенс в телесериале «Анатомия страсти» (2005-2010). Хейгл также исполнила главные роли в фильмах «Немножко беременна» (2007), «27 свадеб» (2008), «Голая правда» (2009), «Киллеры» (2010) и «Жизнь, как она есть» (2010).