Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца

Артистка использует журнал, как площадку, чтобы заявить о своих идеях

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, которая в последнее время часто появляется в прессе в роли активистки, стала приглашенным редактором журнала Vogue Australia. Под ее началом будет создан мартовский номер. Главной темой номера актриса планирует сделать этическую моду и моделирование будущего. В журнале будут материалы о экодизайнере



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Эмма Уотсон

Артистка использует журнал, как площадку, чтобы заявить о своих идеях

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, которая в последнее время часто появляется в прессе в роли активистки, стала приглашенным редактором журнала Vogue Australia. Под ее началом будет создан мартовский номер.

Главной темой номера актриса планирует сделать этическую моду и моделирование будущего. В журнале будут материалы о экодизайнере Стелле Маккартни, о Мэй Маск – успешной модели и матери Илона Маска, о пакистанской правозащитнице Юсуфзай. А на обложке издания появится сама Эмма в объективе фотографа Питера Линдберга.

В заметках редактора актриса назвала 2018 года поворотным моментом не только для моды, так как медиа начинают рассказывать о людях, которые не боятся бросить вызов глобальным проблемам.

Сама Эмма использовала журнал, чтобы обратиться к читателям с просьбой не бояться перемен. Она акцентирует внимание на том, что изменения могут пугать, потому что это слово пронизано ожиданием результатов и страхом неудачи. Но даже одна мелочь может изменить ход истории.

«Вот что я скажу вам: при управлении кораблем капитан может сдвинуть колесо на одну ступень – и это радикально изменит ход корабля… Я бы хотела, чтобы после этого номера вы сделали маленький сдвиг на один градус, потому что даже небольшое изменение может иметь огромное значение», – подчеркивает Уотсон.

Джерело: Buro 24/7