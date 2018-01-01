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    Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца

    Артистка использует журнал, как площадку, чтобы заявить о своих идеях
    Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, которая в последнее время часто появляется в прессе в роли активистки, стала приглашенным редактором журнала Vogue Australia. Под ее началом будет создан мартовский номер. Главной темой номера актриса планирует сделать этическую моду и моделирование будущего. В журнале будут материалы о экодизайнере
    • Сьогодні, 20:52
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    Эмма Уотсон
    Эмма Уотсон

    Артистка использует журнал, как площадку, чтобы заявить о своих идеях

    Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, которая в последнее время часто появляется в прессе в роли активистки, стала приглашенным редактором журнала Vogue Australia. Под ее началом будет создан мартовский номер.

    Главной темой номера актриса планирует сделать этическую моду и моделирование будущего. В журнале будут материалы о экодизайнере Стелле Маккартни, о Мэй Маск – успешной модели и матери Илона Маска, о пакистанской правозащитнице Юсуфзай. А на обложке издания появится сама Эмма в объективе фотографа Питера Линдберга.

    В заметках редактора актриса назвала 2018 года поворотным моментом не только для моды, так как медиа начинают рассказывать о людях, которые не боятся бросить вызов глобальным проблемам.

    Сама Эмма использовала журнал, чтобы обратиться к читателям с просьбой не бояться перемен. Она акцентирует внимание на том, что изменения могут пугать, потому что это слово пронизано ожиданием результатов и страхом неудачи. Но даже одна мелочь может изменить ход истории.

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    Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца
    Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца
    Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца
    Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца
    Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца
    Эмма Уотсон стала музой и редактором модного глянца

    «Вот что я скажу вам: при управлении кораблем капитан может сдвинуть колесо на одну ступень – и это радикально изменит ход корабля… Я бы хотела, чтобы после этого номера вы сделали маленький сдвиг на один градус, потому что даже небольшое изменение может иметь огромное значение», – подчеркивает Уотсон.

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    Джерело: Buro 24/7

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