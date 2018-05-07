В сеть просочилось первое фото сына Влада Ямы

Артист поспешил удалить снимок, который случайно попал в сеть

Известный украинский хореограф Влад Яма постепенно приоткрывает свою личную жизнь. Недавно он признался, что воспитывает двухлетнего сына по имени Леон и начал активно выкладывать снимки своей супруги Лилианы. Однако портрет сына он показывать не спешит. Правда, на днях в Instagram Ямы появилось фото сына. Акурс в снимке выбран неудачный. В связи



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Влад Яма

Артист поспешил удалить снимок, который случайно попал в сеть

Известный украинский хореограф Влад Яма постепенно приоткрывает свою личную жизнь. Недавно он признался, что воспитывает двухлетнего сына по имени Леон и начал активно выкладывать снимки своей супруги Лилианы. Однако портрет сына он показывать не спешит.

Правда, на днях в Instagram Ямы появилось фото сына. Акурс в снимке выбран неудачный. В связи с этим поклонники предположили, что мальчик самостоятельно создал это селфи на папин смартфон и сразу выложил его в instastories.

Вскоре после этого этот снимок был удален со страницы Ямы. Это лишний раз заставило журналистов и поклонников предположить, что это селфи показывает действительно сына Ямы.

Джерело: Ивона