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    В Германии лошадь гуляет в одиночестве по городу ежедневно в течение 14 лет 

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    В Германии лошадь гуляет в одиночестве по городу ежедневно в течение 14 лет 

    Жители немецкого города Франкфурт-на-Майне каждое утро наблюдают гуляющую по улице арабскую кобылу по имени Дженни. Белая лошадь лениво прогуливается по одному и тому же маршруту без хозяина

    Для незнакомых с ней людей она носит карточку с надписью: «Меня зовут Дженни, я не убежала, просто гуляю. Спасибо».

    Последние 14 лет Дженни ходит одна, потому что ее владелец, 79-летний Вернер Вайшедель, больше не может ее сопровождать. Каждое утро старик открывает ворота, и она идет по знакомой дороге.

    До того, как Дженни стала гулять одна, они гуляли все вместе - Вайшедель, его жена Анна, была еще одна кобыла - Чарли. Старик и его жена ехали верхом, каждый день пересекая город. Их сопровождала немецкая овчарка Эвита.

    Дженни ходит по маршруту 8 раз в день, всегда вовремя возвращается к обеду. Может быть, это потому, что, по словам ее владельца, у нее «часы в животе» и «она точно знает, когда дома есть еда».

    Местные жители любят посмотреть на Дженни. Полиция в курсе, известно, что Дженни не представляет ни для кого опасности.

    Некоторые люди в социальных сетях говорят, что это халатность и риск для окружающих людей. Но за 14 лет не было никогда никаких инцидентов.

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    boredpanda.com

    По заверению ветеринара, Дженни - очень добродушное неагрессивное животное.

    Джерело: boredpanda.com

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