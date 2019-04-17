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    День рождения Жаклин Макиннес Вуд: соблазнительные фото актрисы

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    День рождения Жаклин Макиннес Вуд: соблазнительные фото актрисы
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    Жаклин Макиннес Вуд родилась 17 апреля 1987 года

    Жаклин Макиннес Вуд родилась в городе Уиндсор, провинция Онтарио, Канада. Имеет французские, индейские, шотландские и бразильские корни. Является сводной сестрой бывшего игрока в NHL Боба Проберта.

    Дебютировала в 2006 году с эпизодической ролью в сериале «Беглецы». В 2008—2013 и 2015—2016 годах снималась в мыльной опере «Дерзкие и красивые». В 2011 году снялась в фильме «Пункт назначения 5», а также сделала фотосессию для журнала «Maxim».

    Вуд является диджеем и выступает под именем DJ JacquiMac. Она также заядлый мотоциклист, ездит на собственном Ducati 848.

    В 2013 году Вуд сыграла свою первую главную роль в карьере, в телефильме женского кабельного канала Lifetime «Предательство её мужа».

    В 2014 году появлялась в эпизодах сериалов «Управление гневом» и «Касл». В 2015 году снималась в сериалах «19-2» и «Саус-Бич».

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    С июля 2018 года Маккиннес Вуд замужем за Эланом Располи, от которого у неё есть сын — Райз Харлен Располи (род. 4 марта 2019).

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