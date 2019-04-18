Участница проекта «Топ-модель по-украински» снялась в стильном фотосете



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Аня Троян

Аня Троян снялась для одного из самых популярных украинских онлайн-журналов L’officiel online

Выпускница второго сезона «Топ-модель по-украински» Аня Троян примерила образы в духе природного минимализма.

«Съемка прошла просто отлично! – отметила участница проекта Нового канала. – Я получила огромное удовольствие. И фотограф, и стилист остались довольны моей работой, мы сразу поняли друг друга и были на одной волне».

Также девушка рассказала, какие у нее планы на будущее, и чем Аня вообще занимается:

«Сейчас ищу работу в Европе. Лечу в Берлин на собеседование в агентство, и есть еще одно на примете в Варшаве. Недавно принимала участие в съемках в Париже. И еще я поняла кое-что важное: работа моделью – это чистое везение! Ты можешь быть самой красивой в мире, но если тебе не повезёт, так и останешься просто красивой. А не моделью. Поэтому мой совет всем: будьте активными! Только так можно прийти к успеху».