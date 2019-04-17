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    Шоу-биз

    Фотосет под землей: Наоми Кэмпбелл снялась в нью-йоркском метро для Valentino

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    Наоми Кэмпбелл - Фотосет под землей: Наоми Кэмпбелл снялась в нью-йоркском метро для Valentino
    Наоми Кэмпбелл
    Фото: Inez & Vinoodh / Valentino

    Легендарная супермодель рекламирует сумку Vring

    В январе 2019 года Наоми Кэмпбелл вышла на подиум во время кутюрного показа бренда Valentino, а теперь супермодель стала лицом новой линейки сумок итальянской марки.

    Наоми представляет сумки Vring, созданные Пьерпаоло Пиччоли. Главная их особенность — новый яркий логотип V, который создает контраст с изящной формой и палитрой оттенков.

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    Фотосет под землей: Наоми Кэмпбелл снялась в нью-йоркском метро для Valentino
    Фотосет под землей: Наоми Кэмпбелл снялась в нью-йоркском метро для Valentino
    Фото: Inez & Vinoodh / Valentino

    Съемка кампейна проходила в нью-йоркском метро. Черно-белые кадры сделали фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

    Джерело: Buro 24/7

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