Фотосет под землей: Наоми Кэмпбелл снялась в нью-йоркском метро для Valentino



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Наоми Кэмпбелл Фото: Inez & Vinoodh / Valentino

Легендарная супермодель рекламирует сумку Vring

В январе 2019 года Наоми Кэмпбелл вышла на подиум во время кутюрного показа бренда Valentino, а теперь супермодель стала лицом новой линейки сумок итальянской марки.

Наоми представляет сумки Vring, созданные Пьерпаоло Пиччоли. Главная их особенность — новый яркий логотип V, который создает контраст с изящной формой и палитрой оттенков.

Съемка кампейна проходила в нью-йоркском метро. Черно-белые кадры сделали фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Джерело: Buro 24/7