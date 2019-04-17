Фотосет под землей: Наоми Кэмпбелл снялась в нью-йоркском метро для Valentino
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Наоми Кэмпбелл
Фото: Inez & Vinoodh / Valentino
Легендарная супермодель рекламирует сумку Vring
В январе 2019 года Наоми Кэмпбелл вышла на подиум во время кутюрного показа бренда Valentino, а теперь супермодель стала лицом новой линейки сумок итальянской марки.
Наоми представляет сумки Vring, созданные Пьерпаоло Пиччоли. Главная их особенность — новый яркий логотип V, который создает контраст с изящной формой и палитрой оттенков.
Фото: Inez & Vinoodh / Valentino
Съемка кампейна проходила в нью-йоркском метро. Черно-белые кадры сделали фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.
Джерело: Buro 24/7