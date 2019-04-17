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    Жизнь

    Почти вымерший вид самых толстых в мире попугаев переживает новый бейби-бум

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    Почти вымерший вид самых толстых в мире попугаев переживает новый бейби-бум

    В этом году вылупились сразу 76 птенцов, 60 из которых, по прогнозам, доживут до зрелого возраста

    Почти вымерший вид попугаев из рода совиных какапо, возможно, выйдет из критической ситуации - в 2019 году птицы начали активно размножаться, сообщает The Guardian. В этом году яйца отложили 49 самок, а вылупились сразу 76 птенцов, 60 из которых, по прогнозам, доживут до зрелого возраста.

    Попугаи какапо родом из Новой Зеландии. Это ночные птицы, которые не летают и питаются лишь 3 видами летучих мышей, 1 из которых вымер. Ученые считают, что в экосистеме какапо частично выполняли роль млекопитающих, а ключевой причиной их исчезновения называют вмешательство человека.

    До внезапного бейби-бума в мире оставалось всего 147 особей - все они были зарегистрированы, снабжены датчиками и даже имели имена. Их безуспешно пытались разводить в Австралии, но успеха добились в новозеландском заповеднике, где вырастили большое количество деревьев Риму - их плодами любят лакомиться попугаи.

    По словам ученых, чтобы кризис для какапо миновал, нужно, чтобы число особей достигло хотя бы 500.

    Джерело: Esquire

    в мире животных экология птицы
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