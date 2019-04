Почти вымерший вид самых толстых в мире попугаев переживает новый бейби-бум

В этом году вылупились сразу 76 птенцов, 60 из которых, по прогнозам, доживут до зрелого возраста

Почти вымерший вид попугаев из рода совиных какапо, возможно, выйдет из критической ситуации - в 2019 году птицы начали активно размножаться, сообщает The Guardian. В этом году яйца отложили 49 самок, а вылупились сразу 76 птенцов, 60 из которых, по прогнозам, доживут до зрелого возраста.

Попугаи какапо родом из Новой Зеландии. Это ночные птицы, которые не летают и питаются лишь 3 видами летучих мышей, 1 из которых вымер. Ученые считают, что в экосистеме какапо частично выполняли роль млекопитающих, а ключевой причиной их исчезновения называют вмешательство человека.

I talk about the #conservation of two of the world's rarest and most unusual birds. Come for the weird bird videos and pics; stay for the science! #kakapo #takahe #NZ pic.twitter.com/qVhrRYzMiw