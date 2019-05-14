Nana Banana: Нетта Барзилай представила трек, который исполнит в финале «Евровидения-2019»



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Нетта Барзилай

Победительница международного песенного конкурса выйдет на сцену «Евровидения» в качестве приглашенной звезды

Победительница «Евровидения-2018» веселая пышка из Израиля Нетта Барзилай представила трек, с которым выступит в финале конкурса - 18 мая - в качестве приглашенной звезды в финале конкурса, сообщает eurovision.tv.

Сингл Nana Banana написан совместно со Ставом Бегером и Натаном Гошеном.

Стоит отметить, что до этого певица показала еще один сингл, Bassa Sababa, который посмотрели уже 18 миллионов раз.

Напомним, что уже сегодня вечером на сцену международного песенного конкурса выйдут участники первого полуфинала. Более подробно познакомиться с конкурсантами и посмотреть, как прошли первые репетиции можно на страницах Scotch.