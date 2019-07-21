Превратите в котика все, что пожелаете: милые формы для кото-скульптур



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boredpanda.com

Neko Cup - симпатичные формочки в виде кошек, с помощью которых можно сделать песочные скульптуры или украсить интерьер дома

Если есть что-то, чему нас научил Интернет, это то, что вы можете улучшить что-либо, положив на это кошку. Плохой день на работе? Посмотрите видео о кошках или бесконечные кошачьи мемы. У вас болит животик? Обнимите своего пухового приятеля и дайте ему избавиться от боли.

Но есть одна вещь, в которой они преуспевают, и это определенно сон. Имея это в виду, одна дизайнерская компания создала простой, но гениальный инструмент, чтобы превратить вашу жизнь в настоящий кошачий рай.

Если этим летом во время отпуска на морском побережье вы будете гулять по пляжу и увидите «стаю» песочных скульптур в форме кошек, то скорее всего это сделано с помощью Neko Cup («neko» в переводе с японского означает «кошка»).

Neko Cup — это новейший продукт от японского дизайнерского бренда h-concept. Изготовленные из биопластика (бамбук и раковина гребешка), формочки созданы в виде силуэта спящего котика.

Ее можно использовать как летом с песком — на пляже или в песочнице, так и зимой со снегом, а когда формочка не используется, она может выполнять функцию миниатюрной очаровательной скульптуры, украшая собой домашний интерьер.

Юка Мори, художник, стоящий за этой блестящей идеей, призналась, что придумала этот очаровательный дизайн, просто замечая кошек и хотела уловить дух, который они воплощают спокойным, доверчивым и несколько обнадеживающим поведением.

Можете ли вы представить себе что-нибудь лучше, чем иметь что-то настолько простое, что дает вам бесконечное количество милых котят, где бы вы ни были? Похоже, мечта любителя кошек сбылась!

Джерело: boredpanda.com