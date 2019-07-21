Исследователи выяснили, люди целуют своих собак чаще, чем партнеров



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Недавнее исследование, которое провела компания Riley's Organics, специализирующаяся на органическом питании собак, доказало – американцы целуют своих четвероногих друзей чаще, чем своих партнеров-людей

Компания по производству еды для животных запустила необычное исследование. Его целью было выяснить, кому владельцы собак дарят больше нежности и обожания: своим питомцам или возлюбленным. Проценты сильно удивили всех, и если у вашей второй половинки есть пёсель, то лучше сразу обозначить границы.

Американская компания Riley’s Organics, занимающаяся производством еды для домашних животных создала опрос, чтобы выяснить, кому владельцы собак отдают больше нежности и заботы: своим питомцам или возлюбленным. И результаты могут сильно удивить.

Компания опрашивала владельцев собак по всей стране о том, кого они чаще целуют и кто чаще спит с ними в одной кровати — их питомцы или вторые половинки.

Согласно результатам, 52 процента хозяев чаще целуют своих собак и такой же процент скорее будет ночевать с собаками, чем с людьми.

Такие цифры могут сильно удивить тех, кто не держит дома животных. Однако в этом же опросе компания поинтересовалась, как владельцы собак относятся к своим питомцам.

94% опрошенных Riley's Organics сказали, что они лучше останутся дома с собакой, чем проведут ночь с человеком.

Если вас удивляют такие результаты, компания приводит еще один итог опроса. Почти все опрошенные американцы-собачники считают свое домашнее животное одним из своих лучших друзей.

Джерело: boredpanda.com